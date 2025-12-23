طارق الشيخ: تفاجأت بحجم نجاحي ببدايات مشواري الفني.. وأحمد عدوية رمز الغناء الشعبي

أكد الفنان طارق الشيخ، أن ما كان يُسمى بـ حفلات البحرين أو حفلات الكويت في التسعينيات لم تكن حفلات بالمعنى التقليدي، بل كانت عبارة عن مجموعة أغاني مرتبطة ببعضها.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن شركات الإنتاج كانت تضخ ميزانيات ضخمة في الإعلانات عبر قنوان التليفزيون المصري، مؤكدا أن تلك القنوات كان لها تأثير كبير يفوق ملايين الإذاعات في الوقت الحالي.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أنه كنت متفاجأ بحجم النجاح الذي حققه في بداياتي الفنية، مؤكدا أن هناك العديد من الشعراء شكلوا وجداني الفني أمثال أمل الطائر، حسن أبو السعود، ومسعد الكومي، حتى الفنان الكبير احمد عدوية أعتبره رمز الغناء الشعبي.