تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (8) سفن، وتم تداول (14000) طن بضائع و(725) شاحنة و(85) سيارة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع و(262) شاحنة و(68) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(463) شاحنة و(17) سيارة .

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين Pelagos Express والحرية 2، بينما غادرت 4 سفن وهي Alcudia Express، وبوسيدون اكسبريس، ووادي العرب وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3750) طن بضائع و(236) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1263 راكبا بموانيها.