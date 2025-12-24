استقرار أسعار الذهب اليوم في الإمارات وسط ترقب تحركات الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات، اليوم، حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء حركة التداول في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية وأداء الدولار، بما ينعكس على حركة المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

وسجلت أسعار أعيرة الذهب المختلفة استقرارًا داخل محلات الصاغة بالإمارات، حيث حافظ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – على مستوياته، إلى جانب ثبات أسعار الأعيرة الأخرى، في ظل توازن بين معدلات العرض والطلب.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 542 درهمًا للجرام

عيار 22: 502 درهم للجرام

عيار 21: 481.25 درهم للجرام

عيار 18: 412.50 درهم للجرام

الأوقية (الأونصة): نحو 16,849 درهمًا

الجنيه الذهب (نحو 8 جرامات عيار 21): قرابة 3,850 – 3,860 درهمًا

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار تأثر أسعار الذهب بعوامل خارجية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وعوائد السندات، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية التي تدعم توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويترقب المتعاملون في السوق الإماراتي أي تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب المرتبطة بالمناسبات، مع التأكيد على أن الأسعار النهائية للمستهلك قد تختلف من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية.