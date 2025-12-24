كهرباء الإسماعيلية يصعق الاتحاد السكندري بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الأول

تقدم فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف التقدم في توقيت حاسم، بعدما نجح كريم يحيى في تسجيل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي فريقه الشوط متقدمًا في النتيجة.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: سيف الخشاب، عصام الفيومي، كريم يحيى، عبدالفتاح تاحا

خط الوسط: الشاذلي، ماجد هاني، أحمد حمزاوي، محمد سعيد جهينه

خط الهجوم: عمر السعيد، إسلام عبدالنعيم

دكة البدلاء:

محمد هجرس، محمد مدحت، مصطفى كشري، إبراهيم عوض، ممادو سيلا، علي سليمان، يوسف جلال، كريم أشرف، محمد سعيد «شيكا».

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: سيفوري إيزاك، أحمد عاطف، أحمد ناجي، أبو بكر اليادي، كريم الديب

خط الهجوم: فادي فريد

دكة البدلاء:

صبحي سليمان، عمرو صالح، مؤمن شريف، عبد الرحمن بودي، عموري، هشام بلحة، عبد الله فوزي، أدهم علاء، محمد جابر.