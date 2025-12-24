قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة طرابلس لدى أنقرة تنكس العلم بعد إعلان الحداد في البلاد
مدبولي: عقوبات مغلظة لاسترداد 23 مليار جنيه مهدرة في سرقات الكهرباء
تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهرباء الإسماعيلية يصعق الاتحاد السكندري بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الأول

كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري
كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري
حمزة شعيب

تقدم فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف التقدم في توقيت حاسم، بعدما نجح كريم يحيى في تسجيل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي فريقه الشوط متقدمًا في النتيجة.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: علي الجابري
خط الدفاع: سيف الخشاب، عصام الفيومي، كريم يحيى، عبدالفتاح تاحا
خط الوسط: الشاذلي، ماجد هاني، أحمد حمزاوي، محمد سعيد جهينه
خط الهجوم: عمر السعيد، إسلام عبدالنعيم

دكة البدلاء:
محمد هجرس، محمد مدحت، مصطفى كشري، إبراهيم عوض، ممادو سيلا، علي سليمان، يوسف جلال، كريم أشرف، محمد سعيد «شيكا».

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم
خط الوسط: سيفوري إيزاك، أحمد عاطف، أحمد ناجي، أبو بكر اليادي، كريم الديب
خط الهجوم: فادي فريد

دكة البدلاء:
صبحي سليمان، عمرو صالح، مؤمن شريف، عبد الرحمن بودي، عموري، هشام بلحة، عبد الله فوزي، أدهم علاء، محمد جابر.

كهرباء الإسماعيلية الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس كانت حاسمة وعززت الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها

قانون المرور

إلقاء مخلفات البناء والفضلات في الطريق يعرضك لغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه

مجلس الشيوخ

لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تستقبل وزير الخارجية غدا

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد