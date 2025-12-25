حازم إيهاب يكشف لصدى البلد أسرار شخصيته في مسلسل إتنين قهوة

كشف الفنان حازم إيهاب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري عن كواليس وأسرار الشخصية التي يقدمها في مسلسل «إتنين قهوة»، موضحًا تفاصيل دور هادي بردوسير وردود فعله تجاه الأحداث التي يمر بها العمل.



وأوضح حازم إيهاب أن شخصية هادي تعمل في إحدى القنوات الفضائية، ويعيش قصة حب مع فتاة من الصعيد، لتتصاعد الأحداث عندما يخوض تحديًا من أجل إقناعها بالعمل معه في نفس القناة، وهو ما يضعه في مواقف إنسانية ومهنية معقدة.



وأشار إلى أن هادي يتمتع بطابع الغيرة الشديدة على حبيبته، مؤكدًا أنه متعاطف جدًا مع الشخصية ومع قصة حبه والتحديات التي تواجهه في حياته، وهو ما جعله قريبًا من الدور ومتحمسًا لتقديمه.



واختتم حازم إيهاب تصريحاته معربًا عن سعادته الكبيرة بالشخصية وبمسلسل «إتنين قهوة»، كما أكد اعتزازه بالتعاون مع فريق العمل كاملًا، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت إيجابية وساعدت على خروج العمل بصورة مميزة نالت إعجابه.