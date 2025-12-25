محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية والمحال التجارية

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية والمحال التجارية والمخابز؛ لمتابعة ثبات الأسعار وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات البيئية والقانونية وإزالة التعديات لتحقيق وفرض الانضباط والحفاظ علي سلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار، قام حي ثان المنتزة بالتعاون مع شرطة المرافق ، بحملة مكبرة بميدان المندرة الكوبري و بشارعي ملك حفني قبلي و المعهد الديني ، حيث تم تحصيل غرامات مالية بقيمة 12 ألف جنيه للتعدي علي حرم الطريق العام من قبل المحال المخالفة والكافيهات والتحفظ على 150 حالة إشغال متنوعة وتحرير5 محاضر لمخالفة اشتراطات صحية و 3 محضر لعدم وجود شهادات صحية ، و4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت ، و4 محاضر مخالفة اشتراطات للوقاية من الحريق ، و 10 إنذارات لمخالفة قانون البيئة ، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي مسؤول وتحصيل غرامات فورية بقيمة ألف جنيه.



ودفع حي وسط ، بحملة استهدفت منطقة محطة مصر وشوارع منطقة محرم بك واسفرت عن ، إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة والتحفظ علي عدد 8 عربات خضار وفواكه ومركبة صغيرة و 5 موازين وثلاجة و 5 انابيب بوتاجاز ،والتحفظ علي 85 حالة أشغال ، وتحصيل مبلغ 11.700الف جنيه غرامات فورية ، وغلق وتشميع عدد 7 منشأت للادارة بدون ترخيص ، وتحرير 5 محاضرلعدم توافر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية ، واعدام كمية من اللحوم متغيرة الخواص، وتحرير محضرين لعدم التعاقد مع شركة النظافة ، وعدد 7محاضر لعدم توافر اشتراطات السلامة ،و 16 محضرا وانذارا لمخالفة قانون العمل ، ومحضرين وانذار لمخالفة قانون البيئة، و 5 محاضر لبيع وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية ولعدم الاعلان عن الاسعار،والتحفظ علي عدد 40 عبوة مواد غذائية متنوعة..

وأسفرت حملة حى شرق عن التحفظ على عدد 70 حالة أشغال متنوع ، وتحصيل 135 ألف جنيه غرامات فورية ، وغلق 6 محال تجارية لعدم حمل تراخيص بمزاولة النشاط ، وتحرير محضرين شئون بيئة وإنذارين مكتب عمل ومحضرين امن صناعي ومحضرين اشتراطات صحية.