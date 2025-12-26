زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء لبحث مسار المفاوضات لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في المستقبل القريب لبحث مسار المفاوضات لإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر الرئيس الأوكراني، أنه يمكن حسم الكثير من الأمور مع الولايات المتحدة قبل حلول العام الجديد.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا لم توافق بعد على بعض جوانب الخطة التي قد تتضمن تنازلات إقليمية، مؤكدا على أهمية استمرار المفاوضات وعدم تفويت أي فرصة لتحقيق تقدم.



من جهتها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة تحقق تقدما بطيئا ولكنه ثابت.