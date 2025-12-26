زيلينسكي: مكالمة جيدة جدا مع مستشاري ترامب لمناقشة خطة السلام الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ«الجيدة جدا» يوم عيد الميلاد مع مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وأشار زيلينسكي، في منشور على موقع X، إلى أن المكالمة تناولت «أفكارا جديدة بشأن الأشكال والاجتماعات والتوقيت» بهدف تقريب الوصول إلى سلام حقيقي، مضيفًا أن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، شارك أيضا في المناقشات مع الفريق الأميركي لمتابعة خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.



وأوضح الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا لم توافق بعد على بعض جوانب الخطة التي قد تتضمن تنازلات إقليمية، مؤكدا على أهمية استمرار المفاوضات وعدم تفويت أي فرصة لتحقيق تقدم.



من جهتها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة تحقق تقدما بطيئا ولكنه ثابت.