اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27-12-2025

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 13 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 9 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 6 إلي 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 26 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 16 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

البامية من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 6 إلي 16 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 الي 22 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 6 إلى 14 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية

