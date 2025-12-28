تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع و900 شاحنة و75 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1600 راكب.

وأوضح المركز - في بيان اليوم، الأحد - أن حركة الواردات شملت 8000 طن بضائع و581 شاحنة و64 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع و319 شاحنة و11 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن وهي Pan lily وAlcudia Express وأمل، بينما غادرت السفينة souim brcu وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى بلغاريا، كما غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و221 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، وسينا.

