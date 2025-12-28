القبض على مالك محل بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك محل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان) بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة المنشية ، وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.