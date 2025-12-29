كأس الأمم الإفريقية 2025.. منتخبات حسمت بطاقة العبور المبكر إلى دور الـ16

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، والتي أسفرت عن حسم عدد من المنتخبات بطاقة العبور المبكر إلى دور الـ16، قبل ختام مباريات الدور الأول.

ونجحت ثلاثة منتخبات في ضمان التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، لتعتلي صدارة مجموعاتها عن جدارة.

المتأهلون لدور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية 2025

جاء على رأس هذه المنتخبات منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب نيجيريا الذي فرض سيطرته على المجموعة الثالثة، والمنتخب الجزائري الذي حسم صدارة المجموعة الخامسة.

وشهدت الجولة الثانية نتائج قوية عززت من حظوظ هذه المنتخبات، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة بقوة في الأدوار المقبلة، في ظل الأداء المستقر والطموحات الكبيرة لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، تغييرات بارزة في ترتيب المجموعات، مع تصاعد المنافسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وسط تقارب النقاط في معظم المجموعات.

المجموعة الأولى:

المغرب: 4 نقاط

مالي: نقطتان

زامبيا: نقطتان

جزر القمر: نقطة واحدة

المجموعة الثانية:

مصر: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

زيمبابوي: نقطة واحدة

أنجولا: نقطة واحدة

المجموعة الثالثة:

نيجيريا: 6 نقاط

تونس: 3 نقاط

أوغندا: نقطة واحدة

تنزانيا: نقطة واحدة

المجموعة الرابعة:

السنغال: 4 نقاط

الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط

بنين: 3 نقاط

بوتسوانا: بلا نقاط

المجموعة الخامسة:

الجزائر: 6 نقاط

بوركينا فاسو: 3 نقاط

السودان: 3 نقاط

غينيا الاستوائية: بلا نقاط

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار: 4 نقاط

الكاميرون: 4 نقاط

موزمبيق: 3 نقاط

الجابون: بلا نقاط.