تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و843 شاحنة و85 سيارة ، فضلا عن وصول وسفر 3400 راكب .

وذكر المركز، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن حركة الواردات شملت (4000) طن بضائع و(551) شاحنة و(60) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(292) شاحنة و(25) سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين Poseidon Express والحرية2 بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي Li Pan Li وPELAGOS Express والحرية .. فيما شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(239) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.