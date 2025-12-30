قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
حوادث

نائبة سابقة تتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا لإعادة انتخابات النواب بحلوان

إسلام دياب

تقدمت الدكتورة دينا عبد العزيز النائبة السابقة والمرشحة لانتخابات النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 10143 ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تطالب فيه بإلغاء القرار الصادر وإعادة الانتخابات كاملة في الدائرة ومقرها قسم شرطة حلوان، أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية القانون.

وشملت مذكرة الدعوى أسباب الطعن هي: عدم حصول من أُعلن فوزهم على الحد الأدنى من الشرعية الانتخابية المحددة في القانون بنسبة 5% من الكتلة التصويتية، حيث يأتي الطعن ضمن الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، إلى جانب النقابات المهنية والجمعيات، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، فضلًا عن الطعون الانتخابية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات المعنية بالشباب، وغيرها من الطعون التي لا تدخل في اختصاص دوائر أخرى.

وطالبت الطاعنة بإلغاء القرار المطعون عليه، مع إعادة إجراء الانتخابات كاملة بالدائرة ومقرها قسم شرطة حلوان، أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 46 لسنة 2014  من قانون مجلس النواب.

نائبة سابقة انتخابات النواب حلوان الدكتورة دينا عبد العزيز النائبة السابقة

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

