توك شو

أوضاع إنسانية مأساوية في السودان.. انتهاكات الدعم السريع لا تتوقف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأوضاع الإنسانية في السودان ما تزال شديدة التعقيد، رغم ما أعلنته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن حصول المنظمات الدولية على ضمانات من قوات الدعم السريع تتيح لها التحرك وتقديم المساعدات.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه الضمانات، سواء كانت مكتوبة أو ضمن تفاهمات ميدانية، لم تنعكس بشكل فعلي على تحسين الواقع الإنساني، في ظل استمرار القيود الأمنية التي تعيق وصول فرق الإغاثة إلى المدنيين، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار إبراهيم، نقلًا عن ناشطين في المجال الإنساني، إلى أن الأوضاع تتفاقم بشكل خاص في المدن الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، حيث تواجه المنظمات صعوبات كبيرة في الحركة، إضافة إلى تعرض بعض العاملين في المجال الإنساني لانتهاكات متكررة، لافتا إلى أن هذه التحديات تجعل عملية إيصال المساعدات للنساء والأطفال أكثر تعقيدًا، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأضاف أن ولايات مثل جنوب كردفان وإقليم دارفور تشهد أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، مع ضعف واضح في الاستجابة الإنسانية، خاصة في مدينة الفاشر. 
 

السودان الأمم المتحدة المساعدات

