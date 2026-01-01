دول عربية تخفض أسعار الوقود مع بداية يناير 2026

أعلنت عدة دول عربية عن خفض أسعار الوقود لشهر يناير 2026، هي الأردن وقطر والإمارات والمغرب، في خطوة تعد ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوي يبلغ نحو 61 دولاراً للبرميل بنهاية ديسمبر 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى، وفق بيانات رسمية صدرت عن دول عدة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2025.

أسعار الوقود في المغرب

تراجعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر الغازوال إلى ما دون حاجز 10 دراهم للتر لأول مرة منذ عام 2021، فيما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهماً للتر الواحد.

وعند محطات "أفريقيا"، بلغ سعر لتر الغازوال نحو 9.95 درهم مقابل 11.88 درهم للبنزين، بينما سجلت محطات "وينكسو" سعراً أدنى قليلاً عند 9.92 درهم للغازوال و11.85 درهم للبنزين. في المقابل، أبقت شركات توزيع أخرى أسعارها مستقرة عند حدود 10.60 درهم للغازوال و12.32 درهم للبنزين، بحسب بيانات موقع Le360 المغربي.

غير أن هناك تفاوتاََ ملحوظاََ بين الشركات فى تطبيق الأسعار، فبعضها مثل أفريقيا ووينكسو طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلاََ.

ويُعد هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر بنحو 35 سنتيماً للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيراً مباشراً لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقراراً نسبياً مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.

وترجع أسباب التراجع فى المغرب التي حررت أسعار الوقود من سنوات، إلي انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى حدود 60 دولارًا للبرميل من خام برنت، ما انعكس مباشرة على السوق المغربية التي تعتمد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي.

ويأتي التراجع في سياق ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية، بعد تحرير أسعار المحروقات قبل سنوات، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.

الأردن

فى الأردن، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بدأ العمل بالأسعار المخفضة الجديدة بدءاََ من 1 يناير 2026.

ويتم خفض أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلساً، والديزل بما يقارب 40–50 فلساً للتر، وفقاََ لقائمة الأسعار المعلنة.

القرار يخفف الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصراً أساسياً في النقل والتدفئة.

ويري اقتصاديون أن هذا الخفض قد يساهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.

قطر

وبالنسبة لقطر، فقد أعلنت شركة قطر للطاقة الثلاثاء 30 ديسمبر، قائمة جديدة للأسعار، ويبدأ العمل بها في 1 يناير 2026. وسيباع البنزين الممتاز 91 بسعر 1.95 ريال/لتر، نزولاََ من 2.00 ريال. كما سيباع الديزل بسعر 2.00 ريال/لتر نزولاََ من 2.05 ريال.

الإمارات

أعلنت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، بدء تطبيق العمل بالأسعار الجديدة في 1 يناير 2026.

وبالنسبة لبنزين سوبر 98 سيباع بسعر 2.53 درهم/لتر، نزولاََ من 2.70. أما الديزل فسيباع بسعر 2.55 درهم/لتر، نزولاََ منمن 2.85.

هذا الخفض يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخلياً.

نسب التخفيض

الانخفاضات التي أعلنتها هذه الدول، تراوحت بين 2% و15% حسب نوع الوقود والدولة. وهي تهدف فى محموعها إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه سعر النفط تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2024.





