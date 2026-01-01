قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دول عربية تخفض أسعار الوقود مع بداية يناير 2026

وقود
وقود
وكالات

أعلنت عدة دول عربية عن خفض أسعار الوقود لشهر يناير 2026، هي الأردن وقطر والإمارات والمغرب، في خطوة تعد ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوي يبلغ  نحو 61 دولاراً للبرميل بنهاية ديسمبر 2025، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى، وفق بيانات رسمية صدرت عن دول عدة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2025.

أسعار الوقود في المغرب   

تراجعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر الغازوال إلى ما دون حاجز 10 دراهم للتر لأول مرة منذ عام 2021، فيما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهماً للتر الواحد.  

وعند محطات "أفريقيا"، بلغ سعر لتر الغازوال نحو 9.95 درهم مقابل 11.88 درهم للبنزين، بينما سجلت محطات "وينكسو" سعراً أدنى قليلاً عند 9.92 درهم للغازوال و11.85 درهم للبنزين. في المقابل، أبقت شركات توزيع أخرى أسعارها مستقرة عند حدود 10.60 درهم للغازوال و12.32 درهم للبنزين، بحسب بيانات موقع Le360 المغربي.  

غير أن هناك تفاوتاََ ملحوظاََ بين الشركات فى تطبيق الأسعار، فبعضها مثل أفريقيا ووينكسو طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلاََ.

ويُعد هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر بنحو 35 سنتيماً للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيراً مباشراً لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقراراً نسبياً مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.  

وترجع أسباب التراجع فى المغرب التي حررت أسعار الوقود من سنوات، إلي انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى حدود 60 دولارًا للبرميل من خام برنت، ما انعكس مباشرة على السوق المغربية التي تعتمد على الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي.

ويأتي التراجع في سياق ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية، بعد تحرير أسعار المحروقات قبل سنوات، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.  

الأردن  

فى الأردن، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بدأ العمل بالأسعار المخفضة الجديدة بدءاََ من 1 يناير 2026.  

ويتم خفض أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلساً، والديزل بما يقارب 40–50 فلساً للتر، وفقاََ لقائمة الأسعار المعلنة. 

القرار يخفف الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصراً أساسياً في النقل والتدفئة. 

ويري اقتصاديون أن هذا الخفض قد يساهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026. 

قطر  

وبالنسبة لقطر، فقد أعلنت شركة قطر للطاقة الثلاثاء 30 ديسمبر، قائمة جديدة للأسعار، ويبدأ العمل بها في 1 يناير 2026. وسيباع البنزين الممتاز 91 بسعر 1.95 ريال/لتر، نزولاََ من 2.00 ريال.  كما سيباع الديزل بسعر 2.00 ريال/لتر  نزولاََ من 2.05 ريال.  

الإمارات  

أعلنت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، بدء تطبيق العمل بالأسعار الجديدة في 1 يناير 2026.  

وبالنسبة لبنزين سوبر 98 سيباع بسعر 2.53 درهم/لتر، نزولاََ من 2.70.  أما الديزل فسيباع بسعر 2.55 درهم/لتر، نزولاََ منمن 2.85.  

هذا الخفض يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخلياً. 

نسب التخفيض

الانخفاضات التي أعلنتها هذه الدول، تراوحت بين 2% و15% حسب نوع الوقود والدولة. وهي تهدف فى محموعها إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه سعر النفط تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2024. 



 

وقود وقود المغرب قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

الرئيس السيسي

محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد