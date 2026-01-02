قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
Infinix Note Edge.. هاتف جديد بشاشة AMOLED منحنية وبطارية 6500 مللي أمبير

هاتف Infinix Note Edge
هاتف Infinix Note Edge
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Infinix Note Edge، والذي يأتي مزود بمعالج Dimensity 7100 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة.


كشف الإعلان المسرب عن التصميم النحيف للهاتف الذكي بلون الزمرد الأخضر، مُظهراً إعداد الكاميرا المزدوجة ومن المتوقع إطلاق الهاتف الذكي في يناير 2026 بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

هاتف Infinix Note Edge 

تُشير التقارير إلى أن شركة إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتف نوت إيدج، و يكشف التسريب الأخير المزيد من التفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهاتف إنفينيكس نوت إيدج، بالإضافة إلى نظرة على تصميم الهاتف وغير ذلك.

جاءت التسريبات الجديدة حول هاتف Infinix Note Edge من حساب Paras Guglani على موقع X، الذي شارك ما يبدو أنه مواد ترويجية رسمية للهاتف. ووفقًا للمعلومات، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7100 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير ، وأن يُطرح في الأسواق في يناير 2026 .

 هاتف Infinix Note Edge X

 هاتف Infinix Note Edge X

إضافةً إلى ذلك، قد يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة 1.5K ، مغلفة بهيكل أخضر اللون بتصميم نحيف. ويحتوي الغطاء الخلفي على وحدة كاميرا أفقية، تضم عدستين وفلاش LED وما يبدو أنه ضوء إضافي.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بنظام Android 16. وتشير التقارير أيضًا إلى أن شركة Infinix تعمل على تحسين دعمها للبرمجيات، حيث من المحتمل أن يحصل هاتف Note Edge على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل Android وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية.
أما بالنسبة لموعد الإطلاق، من المقرر إطلاق هاتف Infinix Note Edge الشهر المقبل، وقد ينضم إلى سلسلة Infinix Note 60. وقد رُصدت النسخة الاحترافية منه مؤخراً على منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع ، وهو نفس المعالج الذي قد يُشغّل هاتف OnePlus Turbo 6V القادم  و من المتوقع الكشف عن معلومات حول مواصفات هاتف Infinix Note Edge مع اقتراب موعد الإطلاق

