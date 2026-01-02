Infinix Note Edge.. هاتف جديد بشاشة AMOLED منحنية وبطارية 6500 مللي أمبير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Infinix Note Edge، والذي يأتي مزود بمعالج Dimensity 7100 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة.



كشف الإعلان المسرب عن التصميم النحيف للهاتف الذكي بلون الزمرد الأخضر، مُظهراً إعداد الكاميرا المزدوجة ومن المتوقع إطلاق الهاتف الذكي في يناير 2026 بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

هاتف Infinix Note Edge

تُشير التقارير إلى أن شركة إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتف نوت إيدج، و يكشف التسريب الأخير المزيد من التفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهاتف إنفينيكس نوت إيدج، بالإضافة إلى نظرة على تصميم الهاتف وغير ذلك.

جاءت التسريبات الجديدة حول هاتف Infinix Note Edge من حساب Paras Guglani على موقع X، الذي شارك ما يبدو أنه مواد ترويجية رسمية للهاتف. ووفقًا للمعلومات، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7100 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير ، وأن يُطرح في الأسواق في يناير 2026 .

هاتف Infinix Note Edge X

هاتف Infinix Note Edge X

إضافةً إلى ذلك، قد يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة 1.5K ، مغلفة بهيكل أخضر اللون بتصميم نحيف. ويحتوي الغطاء الخلفي على وحدة كاميرا أفقية، تضم عدستين وفلاش LED وما يبدو أنه ضوء إضافي.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بنظام Android 16. وتشير التقارير أيضًا إلى أن شركة Infinix تعمل على تحسين دعمها للبرمجيات، حيث من المحتمل أن يحصل هاتف Note Edge على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل Android وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، من المقرر إطلاق هاتف Infinix Note Edge الشهر المقبل، وقد ينضم إلى سلسلة Infinix Note 60. وقد رُصدت النسخة الاحترافية منه مؤخراً على منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع ، وهو نفس المعالج الذي قد يُشغّل هاتف OnePlus Turbo 6V القادم و من المتوقع الكشف عن معلومات حول مواصفات هاتف Infinix Note Edge مع اقتراب موعد الإطلاق