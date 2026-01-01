مصطفى دقدق: نواجه مشكلة في قانون التصالح بحلوان ونطالب بالتقنين

أكد النائب مصطفى دقدق، عضو مجلس النواب عن حلوان، أن هناك مشكلة في قانون التصالح، ونطالب بالتقنين، وحل مشكلة التصالح في عزبة الملقة بحلوان.

وقال مصطفى دقدق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه تم رفض طلبات التصالح الخاصه تحديدا لأهالينا في منطقة الملقة بحلوان، خاصة أن حلوان اصبحت مدينة سكنية مكتظة بالسكان وغير خاضعة لولاية الزراعة لان هي في الطبيعة المنحصر عن الاراضي الزراعية صادر الري والصرف.

وتابع عضو مجلس النواب عن حلوان، أنه “لا بد من فتح باب التقنين وأن تكون أسعار المتر معلنة للجميع ومخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية عشان خاطر يبتدي المخالفين بيكملوا الإجراءات مع الجهة الإدارية اللي هي زي الحي حلوان وحي التبين وحي المعصرة”.