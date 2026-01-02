أوقاف الغربية تفتتح المسجد الغربى بقرية شندلات في السنطة ..صور

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، المسجد الغربى بقرية شندلات فى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك بعد تطويره ضمن خطة الإحلال والتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف.

افتتاح مسجد السنطة

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وفى حضور الشيخ عبدالرحمن عمار مدير إدارة أوقاف السنطة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

خطة اعمار بيوت الله

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى؛وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير المساجد.