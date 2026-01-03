قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رفع أبحاث الدبلومات للعام الحالي بمنصة الكلية UMS بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تقديم أبحاث دبلومات الدراسات العليا وتوقيع خطة التسجيل الخاصة بها، للعام الجامعي 2025 – 2026، من خلال المنصة الأكاديمية للدراسات العليا UMS.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الكلية نحو تسهيل الإجراءات على الطلاب، وتيسير التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقليل الجهد وترشيد الوقت والنفقات المرتبطة بتسليم الأبحاث بالطرق التقليدية، بما يضمن تجربة أكثر كفاءة وسلاسة.

وجدير بالإشارة أن هذا التقديم الإلكتروني للأبحاث عبر المنصة وسيلة فاعلة تعزز قيم النزاهة الأكاديمية وتدعم جودة المخرجات البحثية، وتضمن من الباحثين الالتزام بـ "ميثاق أخلاقيات البحث العلمي" الذي أصدرته الكلية حفاظا على الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية بين باحثيها. ومرد ذلك أن المنصة مزودة بنظام متطور لكشف الاقتباس.

وغني عن البيان أن المنصة مزودة بعدد من المزايا التعليمية التي يستفيد منها طلاب الدراسات العليا؛ كوجود بعض المحاضرات الخاصة بمقرراتهم، وكذلك نماذج لامتحانات سابقة.

وهذا فيديو توضيحي لآلية رفع أبحاث الدبلوم عبر المنصة الرقمية المعتمدة. وتدعو إدارة الكلية جميع طلاب الدبلومات إلى متابعة هذا الفيديو، للتعرف على خطوات استخدام المنصة لتقديم خطط الأبحاث للموافقة عليها، وخطوات رفع الأبحاث بعد الانتهاء منها، والاستفادة من الإرشادات المقدمة في هذا الشأن؛ تأكيدًا على حرص إدارة الكلية على التطوير المستمر ودعم التحول الرقمي في العملية التعليمية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس ums

