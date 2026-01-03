قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى 3 دوائر بأسوان

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

انطلقت اليوم، السبت، فى أسوان جولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تتم على يومى 3 و4 يناير الجارى. 

وتتم جولة الإعادة داخل 152 لجنة فرعية فى 3 دوائر انتخابية، تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان ٥٤ لجنة فرعية، وتصل طاقتها التصويتية إلى ٤١٧٨٥١ ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية ٣٣٧١٣٥ ناخبا وناخبة. 

وأعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين بدوائر أسوان ونصر النوبة وإدفو.

انتخابات مجلس النواب 

ووجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود أمام مقار اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من خلال نهو التجهيزات الإدارية والفنية، وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع  التركيز على تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب. 

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان قرر اعتبار يومى السبت والأحد إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الانتخابات البرلمانية، مكلفاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الإجازة بها.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

حمزة الجمل

حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

ترامب ومادورو

سي.بي.إس نيوز: قوات دلتا الأمريكية تعتقل رئيس فنزويلا

قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس

المجال الجوي

واشنطن تمنع الطائرات الأمريكية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

