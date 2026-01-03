انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى 3 دوائر بأسوان

انطلقت اليوم، السبت، فى أسوان جولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تتم على يومى 3 و4 يناير الجارى.

وتتم جولة الإعادة داخل 152 لجنة فرعية فى 3 دوائر انتخابية، تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان ٥٤ لجنة فرعية، وتصل طاقتها التصويتية إلى ٤١٧٨٥١ ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية ٣٣٧١٣٥ ناخبا وناخبة.

وأعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين بدوائر أسوان ونصر النوبة وإدفو.

انتخابات مجلس النواب

ووجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود أمام مقار اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من خلال نهو التجهيزات الإدارية والفنية، وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان قرر اعتبار يومى السبت والأحد إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الانتخابات البرلمانية، مكلفاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الإجازة بها.