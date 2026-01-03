رئاسة حي جنوب الغردقة : قص وتهذيب أشجار "الكيموكاربس" بطريق المطار

قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، تكليف قسم النظافة والتجميل بالحي بتنفيذ حملة تقيلم وقص الاشجار بطريق المطار وتهذيبها جيدا للحفاظ علي المظهر الجمالي بالشارع .

وقال جبر ان الحملة استهدفت أعمال قص وتهذيب أشجار "الكيموكاربس" وأن هذه الخطوة وتأتي استجابةً لخطط التجميل الدورية والعمل علي تحسين المظهر الجمالي وإعطاء الأشجار شكلاً هندسياً متناسقاً يعكس الوجه الحضاري للشارع.

وأضاف رئيس الحي بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية، مشددة على استمرار المتابعة اليومية لرفع مخلفات القص فوراً للحفاظ على نظافة الموقع.