القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
رياضة

عمر القماطي سفيرا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط بعد منافسة شرسة

محمد سمير

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، تم اختيار عمر القماطي، لاعب المنتخب المصري للتجديف، سفيرا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، عقب منافسة شرسة ضمت عددا كبيرا من المرشحين من مختلف دول المنطقة.

جاء اختيار القماطي بعد مروره بسلسلة من الاختبارات والتقييمات الفنية والشخصية، التي أجريت وفق معايير دقيقة، وأسفرت في نهايتها عن تفوق ممثل مصر وحصوله على هذا المنصب المرموق، لما يتمتع به من كفاءة رياضية وشخصية قيادية متميزة.

وفي أول تعليق له على هذا الاختيار، أعرب عمر القماطي عن سعادته الكبيرة قائلا: «فخور جدا بتمثيل مصر في هذا المحفل المهم، واختياري سفيرا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط شرف كبير ومسئولية أعتز بها».

وأضاف: «المنافسة كانت قوية للغاية مع مرشحين على مستوى عالٍ من مختلف الدول، لكنني كنت مؤمنا بأن الاجتهاد والعمل المستمر هما الطريق لتحقيق أي حلم».

وأكد القماطي أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من العمل والطموحات، موضحا أنه يسعى من خلال هذا الدور إلى تعزيز قيم الرياضة والتعاون بين شباب دول البحر الأبيض المتوسط، ونقل صورة مشرفة عن الرياضي المصري وقدرته على التميز إقليميًا ودوليا.

وحرص عمر القماطي على توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضيين المصريين وتمكينهم من تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

كما وجه الشكر إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للتجديف، على الدعم المتواصل المقدم لجميع اللاعبين، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتعاون وجهود منظومة رياضية متكاملة تعمل على صناعة الأبطال وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق النجاحات من جميع الجهات ذات الصلة.

واختتم عمر القماطي تصريحاته بتوجيه الشكر لكل من دعمه، قائلا: «أشكر كل من ساندني وآمن بقدراتي، وأعد الجميع بأن أبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن الظن».

عمر القماطي المنتخب المصري للتجديف سفيرا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
