15 مارس| تأجيل محاكمة 30 متهما بقضية خلية الدعم المادي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول والمعروفة إعلاميا باسم خلية الدعم المالي لـ جلسة 15 مارس.



تفاصيل أمر الاحالة..

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع وأمنه، وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، فضلًا عن منع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، بما يضر الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير، الانضمام إلى الجماعة الإرهابية وتمويل أنشطتها، رغم علمهم بأغراضها، وذلك ضمن مخطط يستهدف توفير الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.