الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كامل الوزير يجري جولة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

في إطار تنفيذ  توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لمشروع مترو انفاق القاهرة ،  أجرى الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب  الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة جولة تفقدية هامة بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو .

وتفقد الوزير عدد من محطات المشروع في المسافة من المتحف المصري الكبير وحتى محطة الفسطاط ( المتحف المصرى الكبير-الرماية -الأهرامات- المريوطية-العريش- المطبعة-الطالبية-مدكور -المساحة-الجيزة -ميدان الجيزة -الروضة -الملك الصالح -الفسطاط ) واطلع الوزير  على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية بالجزء الغربي من المرحلة الأولى حيث تم البدء في تركيب القضبان بمحطة حدائق الأشجار و تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف  المصري الكبير قبل افتتاح المتحف بنسبة 100% ووجه الوزير باستمرار إعادة الشئ لاصله عقب الانتهاء من الأعمال السطحية بكل محطة.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نفقي المشروع بشارع الهرم  مطلعا  على معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الاولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه )  حيث وصلت الماكينة الأولى الى حدود محطة المتحف المصرى الكبير والثانية الى الرماية والثالثة الى الطالبية والرابعة الى المطبعة وذلك وفقا للمخطط الزمني المخطط للمشروع  وتفقد الجزء التفقي بشارع الهرم و اكد الوزير  ان ما يتم تنفيذه من اعمال ضخمة في هذا المشروع يجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها  بأيادي مهندسين وعمال مصريين من خلال 5 شركات مصرية وطنية متخصصة.

أعمال تجميع ماكينتي حفر الانفاق

كما تابع الوزير   اعمال تجميع ماكينتي حفر الانفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث تبدأ اول الماكينات في النزول لمحطة الفسطاط في منتصف شهر يناير الحالي علي أن تبدأ اعمال حفر النفق الاول من منتصف شهر مارس القادم  في اتجاه محطة المساحة، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر ابريل القادم  من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة 

واكد الوزير ان هذا المشروع يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة لافتا الى توجيه قيادات الهيئة  القومية للانفاق بالتنسيق مع المختصين بكل من  وزارتي السياحة والاثار والثقافة والفنون فيما  يتعلق بالتشطيبات  الداخلية لمحطة المتحف المصري الكبير لتتلائم مع المتحف المصري الكبير وإعطاء طابع  تاريخي للمحطة مضيفا  ان الخط الرابع للمترو يعتبر هو أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة كما سيربط يربط الخط بين قلب القاهرة التاريخية والمنطقة الأثرية بالجيزة حيث الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يُسهم في دعم الحركة السياحية، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري عن المحاور الرئيسية. ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1,5 مليون راكب يومياً .

 4 مراحل للخط الرابع

مضيفاً انه من المخطط تنفيذ عدد  4 مراحل للخط الرابع كالتالي ، المرحلة الأولى ( حدائق الأشجار - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية - 1 سطحية) وتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ومع الخط الثانى للمترو بمحطة الجيزة ، المرحلة الثانية ( الفسطاط - القاهرة الجديدة ) بطول 26.9كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) وتتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة) ، المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) بطول 16.3 كم وعدد 10 محطات وهي مرحلة هامة جدا وبتنفيذها يتحقق الربط مع السادس من أكتوبر ) ، المرحلة الرابعة ( القاهرة الجديدة - مطار العاصمة ) بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات ويتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسى كامل الوزير مترو الأنفاق

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

وزير الزراعة

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 "فراطة ذرة" على صغار المزارعين

دور مسنين مخالفة

غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً بدون ترخيص داخل شقق بالإسكندرية

التربية الإيجابية

وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتربية الإيجابية وتصدر كتيبًا توعويًا جديدًا

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

