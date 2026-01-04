قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة خفير لقى مصرعه على يد شقيقه بطوخ

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق في طوخ بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة خفير لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، على يد شقيقه بقرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بسبب الخلاف على ميراث قطعة أرض، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.


وكشفت التحقيقات، بأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين بسبب الميراث بسبب قطعة أرض إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من فرد خرطوش صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي.
وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لضبط المتهم فور ارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

تفاصيل الواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية مشتهر دائرة المركز بمقتل شخص وإصابة آخر علي يد شقيقهما بسبب خلافات علي قطعة أرض ميراث.
وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتهم ويدعي "خطاب م ا"، عامل، وشقيقيه ويدعي الأول ماجد م ا، 43 سنة، وإصابة شقيقه الآخر وليد م ا، 47 سنة، قام علي إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قرية مشتهر بمدينة طوخ، إثر خلافات عائلية على قطعة أرض بسبب الميراث، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها التعليمي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الطب الشرعي الأجهزة الأمنية

