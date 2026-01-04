رئيس كهرباء القناة: نعمل على الوصول بنسبة الفقد إلى صفر خلال 3 سنوات

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تسعى من خلال خطة عمل للوصول بنسبة الفقد الناتج عن سرقة التيار إلى صفر خلال 3 سنوات.

وأكد أبو وردة أنه بفضل الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التي كان يتعرض لها القطاع بسبب ارتفاع نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح أن الأرقام التي يعلنها عن نسبة الفقد دقيقة، مشيرا إلى أنه مؤمن بأن كشف الحقائق هو سبب الحل الجذرى، فمحافظة الشرقية مثلا هي الأعلى على مستوى الـ7 محافظات التي تتبع الشركة في نسب الفقد، والتي تبلغ حوالى 24% من نسبة الفقد بالشركة التي وصلت إلى 11.8% خلال العام المالى 2024/2025.

وأضاف أبو وردة أنه من المستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الى 5.1% خلال العام، وذلك من خلال التالي:

• تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.

• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.

• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.

• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر، خاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.

• تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.

• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع.

• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بجميع المحافظات.

• سرعة تركيب العدادات الكودية.