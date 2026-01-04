قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس كهرباء القناة: نعمل على الوصول بنسبة الفقد إلى صفر خلال 3 سنوات

المهندس سامي أبو وردة ومحررة صدى البلد
المهندس سامي أبو وردة ومحررة صدى البلد
وفاء نور الدين

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تسعى من خلال خطة عمل للوصول بنسبة الفقد الناتج عن سرقة التيار إلى صفر خلال 3 سنوات. 

وأكد  أبو وردة أنه بفضل الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء بتوجيهات من  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التي كان يتعرض لها القطاع بسبب ارتفاع نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح أن الأرقام التي يعلنها عن نسبة الفقد دقيقة، مشيرا إلى أنه مؤمن بأن  كشف الحقائق هو سبب الحل الجذرى، فمحافظة الشرقية مثلا هي الأعلى على مستوى الـ7 محافظات التي تتبع الشركة في نسب الفقد، والتي تبلغ حوالى 24% من نسبة الفقد بالشركة التي وصلت إلى 11.8% خلال العام المالى 2024/2025.

وأضاف أبو وردة أنه من المستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الى 5.1% خلال العام، وذلك من خلال التالي:
•    تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.
•    مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.
•    المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.
•    الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.
•    المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر، خاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.
•    تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.
•     سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.
•    العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع.
•    تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.
•     استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بجميع المحافظات. 
•    سرعة تركيب العدادات الكودية.

الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وزارة الكهرباء وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد