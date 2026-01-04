عرض فيلم عائشة لا تستطيع الطيران في ألمانيا 15 يناير

أعلن المخرج مراد مصطفى انطلاق عرض فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» في عدد من دور العرض السينمائية بألمانيا، ابتداءً من 15 يناير الجاري، ليبدأ بذلك أولى محطاته الدولية ضمن خطة توزيع تستهدف المشاركة الأوسع في الأسواق الأوروبية.



ويأتي طرح الفيلم في القاعات الألمانية ليعكس الاهتمام الذي حظي به العمل خلال رحلته في عدد من المهرجانات والعروض الخاصة، حيث لفت الأنظار إلى موضوعه الإنساني والاجتماعي ومعالجته البصرية والدرامية، إلى جانب الأداء التمثيلي الذي أسهم في تكوين حالة فنية مغايرة.





فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن قسم نظرة ما في دورته الثامنة والسبعين، حيث لفت الأنظار وسط حضور قوي ونقد دولي مرحّب بأجوائه الإنسانية العميقة وأسلوبه الفني المتميز، كما شارك في أكثر من 35 مهرجانًا عالميًا من بينها مهرجان ديربان السينمائي الدولي في أفريقيا والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، محققًا عدة جوائز دولية في مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج.



وتدور أحداث الفيلم حول عائشة، وهي شابة سودانية في السادسة والعشرين من عمرها تعمل في مجال الرعاية الصحية وتعيش في حيّ بوسط القاهرة، حيث تواجه توترات متصاعدة بين المهاجرين الأفارقة والعصابات المحلية، ما يعكس صراعها اليومي مع الهوية، الانتماء، والظروف الاجتماعية المعقدة في بيئة غالبًا ما تكون غير متسامحة.



ومن المنتظر أن يشكّل العرض التجاري في ألمانيا خطوة مهمة في مسار الفيلم على مستوى التوزيع الدولي، مع توقعات بامتداد عروضه لاحقًا إلى دول أوروبية أخرى، بما يعزّز حضوره بين الإنتاجات المستقلة والأعمال الفنية ذات الطابع الإبداعي.