انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منة عدلي القيعي تحذر شعراء الأغنية: دي منطقة طول عمرها شائكة

منة عدلي القيعي
منة عدلي القيعي
علا محمد

وجهت الشاعرة منه عدلي القيعي، طلب خاص لشعراء الأغنية الشباب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


وكتبت منة عدلي القيعي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "أرجوكم محدش يبعتلي كلمات أغاني والله مش هينفع أقرأ شغل حد، حفاظا على حقوقكم الأدبية، وعلى مساحتي وحقوقي أنا كمان من فضلكم محدش يبعتلي كلمات والله والله مش بقراها".

وتابعت: "أنا لو كتبت كلمة "حبيبي ازيك"، وحد كان صدفة باعتلي نفس الكلمة دلوقتي مش هتقولوا دي بتاعتي؟ وأقعد أنا بقى أحلف على المصحف إني ماشوفتهاش وندخل في حتة مش ظريفة ليا ولا ليكوا".


واختتمت: "أنا بعتذر جدا، والله نفسي أقدر أساعد كل الناس، لكن دي منطقة طول عمرها شائكة جدا جدا عند الكل اعذروني".

وأكدت الشاعرة منة عدلى القيعى خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، انا بعشق النيل وممكن أقول فيه أشعار لمدة ساعتين تلاتة ومحدش يقدر يوقفنى، وده كان مصدر سعادة بالنسبالى.

أوضحت الشاعرة منة عدلى القيعى، أن الملحن هشام نزيه لما كلمنى عن أغنية عن النيل كان عامل اللحن اللى هكتب عليه الأغنية، وانا كنت عارفة عايزة أقول إيه، أما الأغنية التانية كانت بالنسبالى تحدى لأنها كانت صعبة، ولك اللى كنت بعمله أكتب الكلام على الموسيقية المعدة.

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

