منة عدلي القيعي تحذر شعراء الأغنية: دي منطقة طول عمرها شائكة

وجهت الشاعرة منه عدلي القيعي، طلب خاص لشعراء الأغنية الشباب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت منة عدلي القيعي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "أرجوكم محدش يبعتلي كلمات أغاني والله مش هينفع أقرأ شغل حد، حفاظا على حقوقكم الأدبية، وعلى مساحتي وحقوقي أنا كمان من فضلكم محدش يبعتلي كلمات والله والله مش بقراها".

وتابعت: "أنا لو كتبت كلمة "حبيبي ازيك"، وحد كان صدفة باعتلي نفس الكلمة دلوقتي مش هتقولوا دي بتاعتي؟ وأقعد أنا بقى أحلف على المصحف إني ماشوفتهاش وندخل في حتة مش ظريفة ليا ولا ليكوا".



واختتمت: "أنا بعتذر جدا، والله نفسي أقدر أساعد كل الناس، لكن دي منطقة طول عمرها شائكة جدا جدا عند الكل اعذروني".

وأكدت الشاعرة منة عدلى القيعى خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، انا بعشق النيل وممكن أقول فيه أشعار لمدة ساعتين تلاتة ومحدش يقدر يوقفنى، وده كان مصدر سعادة بالنسبالى.

أوضحت الشاعرة منة عدلى القيعى، أن الملحن هشام نزيه لما كلمنى عن أغنية عن النيل كان عامل اللحن اللى هكتب عليه الأغنية، وانا كنت عارفة عايزة أقول إيه، أما الأغنية التانية كانت بالنسبالى تحدى لأنها كانت صعبة، ولك اللى كنت بعمله أكتب الكلام على الموسيقية المعدة.