قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة للمواطن

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

 ثمن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، جميع المبادرات الرئاسية التي أحدثت نقلة نوعية في جميع قرى الريف المصري والمدن في جميع المجالات من خلال توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية.

وقال المحافظ- في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية- "إن محافظة الأقصر تشرفت بجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في منشآت الرعاية الصحية خاصة داخل مستشفى الكرنك الدولي"، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما غير عادي في بناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم وفي تحسين مستوى المعيشة في كافة المجالات. 

وأشاد محافظ الأقصر بحرص رئيس الوزراء على متابعة كافة الإنجازات التي تحققت مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، لافتا إلى أن أكثر من 90 % من المواطنين شاركوا في هذه المنظومة. 

وأشار المهندس عمارة إلى أن جميع العمليات حتى الدقيق منها أصبحت متاحة في محافظة الأقصر بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا استقرار جميع الأمور الصحية بمحافظة الأقصر، واصفا في الوقت ذاته هذه المنظمة بـ"الهامة".

وحول مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الأقصر، قال المحافظ :"إن حياة كريمة تتضمن 34 قرية في مركز أسنا وأرمنت في المحافظة"، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء بشكل كامل من تغطية خدمة الصرف الصحي في جميع القرى الأساسية في أسنا وأرمنت أواخر شهر يناير الجاري. 

وأوضح محافظ الأقصر، أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تغير صورة الريف المصري في مستوى المعيشية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي بذلت لتطوير وتعزيز السياحة الثقافية في محافظة الأقصر.

الأقصر المبادرات الرئاسية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نموذج للقيادة الرشيدة وصوت عالمي للسلام

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة التي ثبت فضلها في الكتاب والسنة.. اغتنم أفضل الأدعية

حكم اختيار جنس الجنين

ما حكم اختيار جنس الجنين؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد