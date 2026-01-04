محافظ الأقصر: المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة للمواطن

ثمن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، جميع المبادرات الرئاسية التي أحدثت نقلة نوعية في جميع قرى الريف المصري والمدن في جميع المجالات من خلال توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية.

وقال المحافظ- في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية- "إن محافظة الأقصر تشرفت بجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في منشآت الرعاية الصحية خاصة داخل مستشفى الكرنك الدولي"، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما غير عادي في بناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم وفي تحسين مستوى المعيشة في كافة المجالات.

وأشاد محافظ الأقصر بحرص رئيس الوزراء على متابعة كافة الإنجازات التي تحققت مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، لافتا إلى أن أكثر من 90 % من المواطنين شاركوا في هذه المنظومة.

وأشار المهندس عمارة إلى أن جميع العمليات حتى الدقيق منها أصبحت متاحة في محافظة الأقصر بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا استقرار جميع الأمور الصحية بمحافظة الأقصر، واصفا في الوقت ذاته هذه المنظمة بـ"الهامة".

وحول مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الأقصر، قال المحافظ :"إن حياة كريمة تتضمن 34 قرية في مركز أسنا وأرمنت في المحافظة"، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء بشكل كامل من تغطية خدمة الصرف الصحي في جميع القرى الأساسية في أسنا وأرمنت أواخر شهر يناير الجاري.

وأوضح محافظ الأقصر، أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تغير صورة الريف المصري في مستوى المعيشية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي بذلت لتطوير وتعزيز السياحة الثقافية في محافظة الأقصر.