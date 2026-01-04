أمينة خليل تتصدر التريند بعد ظهورها في برنامج "عندك وقت مع عبلة"

تصدرت الإعلامية عبلة سلامة تريند جوجل بعد حلقتها الأخيرة مع النجمة أمينة خليل من برنامج "عندك وقت مع عبلة" المذاع على شاشة mbc مصر يوك السبت من كل أسبوع.

ونشرت عبلة أحد مقاطع الحلقة وكتبت عليها "اتفاجأت منها" ردا على تصريحات أمينة خليل على بعض الأسئلة وذلك على رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعهما ،كما نشرت عبلة سلامة أحد المقالات التي وصفت الحلقة بأنها من أصدق وأهدى حلقات البرنامج بسبب عفوية الحوار بينهما

يذكر أنه حلت النجمة أمينة خليل ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر

وتحدثت أمينة خليل عن نجاح دورها في مسلسل لام شمسية وقالت "دور نيللي كانت مش أم فقط كانت شخصية حنينة وبتعرف تسمع واتعلمت ازاي أبقى أم منها"

وتحدثت أمينة خليل عن التطور الكبير في شخصيتها مع مرور الوقت والزمن وأهمها أنها تعلمت المواجهة في أي مشكلة أو موقف يواجهها بالذات من يتحدثون عنها بشكل سيء وقالت "أعاتب فقط من أحبهم وأتقبل اعتذارهم سريعا وأعتقد أن راحة البال أهم من النجاح"

وتحدثت أمينة خليل عن طفولتها وقالت "كنت طفلة مطيعة وحالمة وشاطرة في المدرسة بالذات الرسم والمزيكا والتمثيل وكنت بلعب باليه لحد عمر ٢٠ سنة وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال"

وتحدثت عن علاقتها بعمها الموسيقار يحيى خليل "علمني حب المزيكا وتأثرت به كثيرا وهو أكثر شجعني على الاتجاه للتمثيل لأنه في بداياته برضه كان مختلف واتجه للي بيحبه"

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.