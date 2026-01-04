عمرو مصطفى: بداية عام 2025 كانت مختلفة بالنسبة لي لهذه الأسباب

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الملحن عمرو مصطفى، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" في ظهور استثنائي، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الأحد، ليكشف تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن والتلحين.

وقال عمرو مصطفى، إن بداية عام 2025 كانت مختلفة، حيث ذهبت لـ مناسك العمرة، وبعد عودتي مباشرة اكتشف إصابتي بالمرض، وهو ما شكّل صدمة كبيرة لي، إلا أنه تعاملت مع الأمر بالصبر والإيمان.

الكشف عن عدد من مشروعاته الموسيقية الجديدة

واستعرض عمرو مصطفى، خلال الحلقة أبرز محطات مشواره الفني، كما تضيء على كواليس أعماله البارزة، إضافة إلى الكشف عن عدد من مشروعاته الموسيقية الجديدة.



ويحرص برنامج "صاحبة السعادة" على تقديم مشروع موسيقي ضخم يضم أكثر من 70 أغنية، وهو ما يعد من أكبر المشاريع الفنية في الساحة.

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت والحديث الصريح حول الموسيقى والنجاح، يستعرض عمرو مصطفى تجاربه الإنسانية التي أثرت في مسيرته الفنية كأحد أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

ويشارك في الحلقة الثانية من اللقاء كل من عبدالله عمرو مصطفى، الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والمايسترو محمود صابر مؤسس كورال ON.

