الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب مع تعدد جولاتها وتفاصيلها على نحو استغرق 99 يوما، ما كان أن يُكتب لها النجاح، لولا حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة، ورسوخ أركانها، وتمسكها بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي مساء اليوم لاستعراض مجريات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام قضاء مجلس الدولة - إن استحقاق الانتخابات النيابية الجاري، هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات، معربا عن تقديره الكبير لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والاتصالات، ولجميع مؤسسات الدولة، على تعاونها الصادق والمخلص مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف: "لقد أثبت المصريون مجددا خلال الأيام الماضية، أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة، وأن إرادتهم، المستمدة من هذا الوعي، لا تعرف الكلل، ولا يتسرب إليها الملل".

وتابع قائلا: "لا يسعني، وقد أوشكنا على الانتهاء من أداء مهمتنا، إلا أن أتوجه بالشكر لكل من شارك من الناخبين في هذه العملية الانتخابية، وأخص بالتحية أيقونة الوطن وحارسة هويته، المرأة المصرية العظيمة، كما أتوجه بتحية ملؤها الأمل والثقة إلى شباب مصر الواعد، أنتم القوة التي تُحيل أحلام الوطن إلى واقع ملموس".

وثمّن المستشار بنداري، الجهود المضنية التي بذلها أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورؤساء لجان المتابعة على مستوى محافظات الجمهورية، طيلة الفترة الماضية، مؤكدا أنها تعكس حب الوطن والإخلاص والتفاني في أداء العمل.

وشدد على أن أعضاء الهيئات القضائية، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كانوا على قدر مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الوعي بمفهوم وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، سيظل المحرك الأساسي لمسار العمل الديمقراطي في مصر، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأن بدأت مسارا استراتيجيا ممتدا، لتوعية الأجيال الجديدة بالحقوق السياسية وأهمية المشاركة الفعالة فيها "وهذا عمل نحسبه المهمة الأعظم والمسئولية الأكبر".

من ناحية أخرى، استعرض المستشار أحمد بنداري الشكاوى التي تلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مدى ساعات اليوم الانتخابي، مشيرا إلى تلقي 13 شكوى، من بينها 5 شكاوى حول أعمال توجيه الناخبين للانتخاب على نحو معين، و3 شكاوى حول عدم السماح لمندوبي المرشحين من دخول لجان الاقتراع، و3 شكاوى عن وقائع تقديم رشاوى انتخابية للناخبين لدفعهم للانتخاب على نحو معين، وشكويان حول وجود ازدحام وتكدس للناخبين في لجنبي اقتراع فرعيتين.

وأوضح أنه ثبت بعد إجراء التحقيقات اللازمة، عدم صحة شكاوى توجيه الناخبين، كما تبين أن الشكاوى المتعلقة بعدم دخول المندوبين لمقار اللجان، مرجعها الخلط بين دور المندوب ووكيل المرشح في ما يتعلق بحضور أعمال فرز الأصوات، والتي تقتصر على وكلاء المرشحين ممن يحملون توكيلات موثقة.

وأكد أن الشكاوى المتعلقة بوقائع تقديم رشاوى انتخابية، تم إخطار وزارة الداخلية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة، بينما تم إزالة أسباب الشكويين المتعلقتين بوجود ازدحام في لجان الاقتراع الفرعية.

ولفت إلى أن الإعلان الذي تصدره اللجان العامة، هو حصر عددي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية، موضحا أن النتيجة النهائية سيتم إعلانها يوم السبت المقبل بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي.

وشدد على أنه جرى التأكيد على جميع لجان الاقتراع الفرعية، بعدم البدء في إجراءات فرز الأصوات، إلا بعد أن ينتهي جميع الناخبين المتواجدين أمامها قبل مواعيد الغلق في التاسعة مساء، من الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن هذه الجولة الانتخابية، والتي تعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، شملت 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وبلغ عدد الناخبين ممن لهم التصويت في العملية الانتخابية 14 مليونا و 897 ألفا و 356 ناخبا، يتوزعون على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، فأُعيد إجراء الانتخابات في جولتها الأولى يومي 8 و 9 ديسمبر الماضي في الخارج، و 10 و 11 من ذات الشهر داخل البلاد.



وتأتي قائمة الدوائر المشمولة بجولة الإعادة على النحو التالي:

أولا: محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر

ثانيا: محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

ثالثا: محافظة المنيا

الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس

رابعا: محافظة أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

خامسا: محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية مركز الداخلة

سادسا: محافظة سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

سابعا: محافظة الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا

ثامنا: محافظة أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو

تاسعا: محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه

عاشرا: محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.