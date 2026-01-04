عمرو مصطفى: الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا.. وراضٍ عما قدمته ومتفائل بالقادم

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الملحن عمرو مصطفى، في برنامجها “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، اليوم الأحد، ليكشف تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن والتلحين.

وقال عمرو مصطفى،: منتصف العام الماضي 2025 واصلت استكمال العمل على ألبوم الفنان محمد حماقي، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت مني مجهودًا كبيرًا، لكنني راضٍ عما قدمته فنيًا، ومتفائل بما هو قادم.

الكشف عن عدد من مشروعاته الموسيقية الجديدة

واستعرض عمرو مصطفى، خلال الحلقة أبرز محطات مشواره الفني، وكواليس من أعماله البارزة، إضافة إلى الكشف عن عدد من مشروعاته الموسيقية الجديدة.

واستعرض عمرو مصطفى تجاربه الإنسانية التي أثرت في مسيرته الفنية كأحد أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

ويشارك في الحلقة الثانية من اللقاء، كل من عبد الله عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والمايسترو محمود صابر مؤسس كورال ON.