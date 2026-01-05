شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم

في خطوة تاريخية تتميز بالمنظور الاجتماعي والسياسي معًا، اختار زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الجديد، شريف سليمان لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في واحدة من أهم العواصم المالية في العالم، لتدبير وإدارة ميزانية المدينة السنوية الضخمة التي تقدر بنحو 115-121 مليار دولار.

شريف سليمان، شخصية بارزة في الإدارة المالية الأمريكية، يتبوّأ هذه المسؤولية في لحظة فارقة، إذ يجمع بين أصول مصرية ومسلمة وتجربة مهنية تمتد لعقود في قلب إدارة المال العام بمدينة نيويورك، المدينة التي تشكل محور الاقتصاد العالمي.

ولد سليمان وترعرع في نيويورك لأسرة مصرية مهاجرة من الجيل الأول، وهو ما منحه فهمًا عميقًا لتركيبة السكان المتنوعة ولقيم المجتمع المتعدد الثقافات في المدينة.

وفي تصريحات صحفية، عبّر عن فخره بوجوده في هذا المنصب بجانب أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة، قائلاً إن هذا الجمع يعكس الثراء الثقافي والمهني للمجتمعات المهاجرة في أمريكا.

يمتلك سليمان خبرة مهنية واسعة في مجال الإدارة المالية والسياسات العامة، إذ عمل على مدى أكثر من 25-30 سنة في مناصب عديدة عبر إدارات بلدية متعددة، تحت ولايات عمداء سابقة.

تشمل خبراته خدمة ثلاث إدارات بلدية، وشغل مناصب رفيعة مثل مفوض إدارة المالية في عهد عمدة سابق، وكبير موظفي السياسات في مكتب العمدة، بالإضافة إلى دوره كـ كبير نواب المستشارين الماليين في جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، حيث أدار ميزانيات تشغيلية بقيمة مليارات، وتمكّن من تقليص عجز هيكلي كبير بنسبة تقارب 80% خلال فترة توليه هناك.

يعد منصب مدير Office of Management and Budget (OMB) من أهم المناصب في هيكل حكومة مدينة نيويورك، إذ يشرف على إعداد وتنفيذ الميزانية الإجمالية للمدينة، وتوحيد جهود أكثر من 70 وكالة وقطاعًا حكوميًا، ويعمل كجسر بين أهداف العمدة والسياسات المالية العملية. هذه الوظيفة حيوية بشكل خاص في ظل برنامح ممداني الانتخابي الطموح الذي يتضمن إصلاحات اجتماعية واسعة وتمويل خدمات عامة جديدة.

اختيار سليمان لهذا المنصب يحمل دلالة رمزية وعملية معًا: فهو يضع شخصًا من خلفية مهاجرة وعربية-مسلمة في مقدمة الإدارة المالية لمدينة تُعد مركزًا اقتصاديًا عالميًا، كما يعكس ثقة العمدة الجديد في خبراته لترجمة الوعود السياسية إلى ميزانية فعالة ومستدامة.

بالنظر إلى الدور المركزي الذي سيقوم به سليمان في موازنة أولويات المدينة التي تشمل التعليم، النقل، الأمن، الإسكان، والخدمات الاجتماعية، فإن تعيينه يأتي في وقت تواجه فيه نيويورك تحديات مالية ملموسة تتطلب دمج الخبرة الفنية بالقدرة على الموازنة بين التطلعات الإصلاحية والواقعية المالية.

بهذا التحرك، يُبرز زهران ممداني ثقته في كفاءات الإدارة المهنية التي يتجسد فيها شريف سليمان، كجزء من توجه نحو إدارة مالية أكثر شمولاً وعدالة، في إطار مدينة تُعرف بتعقيداتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يجسد تحولًا مهمًا في مشهد القيادة في كبرى مدن الولايات المتحدة.