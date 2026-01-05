قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم

شريف سليمان لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في نيويورك
شريف سليمان لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في نيويورك
القسم الخارجي

في خطوة تاريخية تتميز بالمنظور الاجتماعي والسياسي معًا، اختار زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الجديد، شريف سليمان لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في واحدة من أهم العواصم المالية في العالم، لتدبير وإدارة ميزانية المدينة السنوية الضخمة التي تقدر بنحو 115-121 مليار دولار. 

شريف سليمان، شخصية بارزة في الإدارة المالية الأمريكية، يتبوّأ هذه المسؤولية في لحظة فارقة، إذ يجمع بين أصول مصرية ومسلمة وتجربة مهنية تمتد لعقود في قلب إدارة المال العام بمدينة نيويورك، المدينة التي تشكل محور الاقتصاد العالمي. 

ولد سليمان وترعرع في نيويورك لأسرة مصرية مهاجرة من الجيل الأول، وهو ما منحه فهمًا عميقًا لتركيبة السكان المتنوعة ولقيم المجتمع المتعدد الثقافات في المدينة. 

وفي تصريحات صحفية، عبّر عن فخره بوجوده في هذا المنصب بجانب أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة، قائلاً إن هذا الجمع يعكس الثراء الثقافي والمهني للمجتمعات المهاجرة في أمريكا.

يمتلك سليمان خبرة مهنية واسعة في مجال الإدارة المالية والسياسات العامة، إذ عمل على مدى أكثر من 25-30 سنة في مناصب عديدة عبر إدارات بلدية متعددة، تحت ولايات عمداء سابقة.

 تشمل خبراته خدمة ثلاث إدارات بلدية، وشغل مناصب رفيعة مثل مفوض إدارة المالية في عهد عمدة سابق، وكبير موظفي السياسات في مكتب العمدة، بالإضافة إلى دوره كـ كبير نواب المستشارين الماليين في جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، حيث أدار ميزانيات تشغيلية بقيمة مليارات، وتمكّن من تقليص عجز هيكلي كبير بنسبة تقارب 80% خلال فترة توليه هناك. 

يعد منصب مدير Office of Management and Budget (OMB) من أهم المناصب في هيكل حكومة مدينة نيويورك، إذ يشرف على إعداد وتنفيذ الميزانية الإجمالية للمدينة، وتوحيد جهود أكثر من 70 وكالة وقطاعًا حكوميًا، ويعمل كجسر بين أهداف العمدة والسياسات المالية العملية. هذه الوظيفة حيوية بشكل خاص في ظل برنامح ممداني الانتخابي الطموح الذي يتضمن إصلاحات اجتماعية واسعة وتمويل خدمات عامة جديدة. 

اختيار سليمان لهذا المنصب يحمل دلالة رمزية وعملية معًا: فهو يضع شخصًا من خلفية مهاجرة وعربية-مسلمة في مقدمة الإدارة المالية لمدينة تُعد مركزًا اقتصاديًا عالميًا، كما يعكس ثقة العمدة الجديد في خبراته لترجمة الوعود السياسية إلى ميزانية فعالة ومستدامة.  

بالنظر إلى الدور المركزي الذي سيقوم به سليمان في موازنة أولويات المدينة التي تشمل التعليم، النقل، الأمن، الإسكان، والخدمات الاجتماعية، فإن تعيينه يأتي في وقت تواجه فيه نيويورك تحديات مالية ملموسة تتطلب دمج الخبرة الفنية بالقدرة على الموازنة بين التطلعات الإصلاحية والواقعية المالية. 

بهذا التحرك، يُبرز زهران ممداني ثقته في كفاءات الإدارة المهنية التي يتجسد فيها شريف سليمان، كجزء من توجه نحو إدارة مالية أكثر شمولاً وعدالة، في إطار مدينة تُعرف بتعقيداتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يجسد تحولًا مهمًا في مشهد القيادة في كبرى مدن الولايات المتحدة. 

ممداني شريف سليمان نيويورك عمدة نيويورك الولايات المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

لدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: نحتاج لحكومة جديدة برؤية واضحة وهي خدمة المواطن المصري

أخبار التوك شو

توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد