ننشر الصور الأولى لـ شحوط يخت سياحي في مرسى علم

حصلت صدى البلد على الصور الأولى لحادث شحوط لانش سياحي أثناء إحدى الرحلات البحرية بالبحر الأحمر، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكانت قد شهدت منطقة حماطة جنوب مدينة مرسى علم، اليوم الاثنين، حادث شحوط لانش سياحي أثناء إحدى الرحلات البحرية بالبحر الأحمر، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بتعرض لانش سياحي يُدعى «لافيلا» للشحوط أثناء إبحاره في نطاق منطقة حماطة، وهي من المناطق البحرية المعروفة جنوب المحافظة.

وبحسب المعلومات الأولية، كان على متن اللانش 28 شخصًا، بينهم 20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 8 أفراد من طاقم المركب، وذلك في إطار رحلة بحرية اعتيادية ضمن الأنشطة السياحية بالمنطقة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن المركب تعرض للشحوط أثناء تحركه داخل النطاق البحري، وجارٍ تحديد الملابسات الفنية والملاحية التي أدت إلى وقوع الحادث، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية الخاصة للمنطقة التي تضم شعابًا مرجانية قريبة من مسارات الإبحار.