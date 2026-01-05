قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يعلق على مواجهة مصر وبنين على الهواء: مباراة مصيرية وحسمها مبكرًا ضرورة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

تابع الإعلامي أحمد موسى مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة، بالتزامن مع انطلاق برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث تفاعل مع مجريات اللقاء لحظة بلحظة وقدم عددًا من الملاحظات الفنية حول أداء الفريقين.

وخلال متابعته للمباراة، انتقد موسى أداء المعلق الرياضي، معتبرًا أنه لم يكن على مستوى الحدث وافتقر للحماس المطلوب في مواجهة وصفها بالمهمة والمصيرية، خاصة أنها تتعلق بمشوار المنتخب الوطني في بطولة قارية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأشار موسى إلى أن منتخب بنين ظهر بمستوى بدني أعلى خلال فترات من اللقاء، وهو ما شكّل ضغطًا واضحًا على لاعبي المنتخب المصري، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفراعنة من حسم المباراة خلال وقتها الأصلي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لما تحمله من توتر وضغوط كبيرة.

وتطرق موسى إلى الهدف الذي استقبله منتخب مصر، موضحًا أن هناك أخطاء في التعامل مع الكرة ساهمت في دخوله، مشيرًا إلى دور كل من الحارس محمد الشناوي واللاعب أحمد زيزو في اللقطة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مثل هذه الأخطاء يجب تلافيها في المباريات الحاسمة.

وشهدت الحلقة تفاعلًا حماسيًا عقب تسجيل منتخب مصر الهدف الثاني، حيث استقبل موسى الهدف بهتافات على الهواء تعبيرًا عن دعمه الكبير للمنتخب الوطني، في مشهد عكس حالة الترقب والاهتمام الجماهيري بالمباراة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على صعوبة المواجهة في ظل الأسلوب القوي والالتحامات البدنية من جانب لاعبي بنين، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة مشوار المنتخب بنجاح في البطولة.

أحمد موسى صدى البلد كأس الأمم الافريقية منتخب بنين المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الأسرة الدرع الحصين وأساس بناء المجتمع في الإسلام

الصلاة

هل يأثم الموظف إذا لم يستطع ترك العمل للصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد