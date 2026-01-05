أحمد موسى يعلق على مواجهة مصر وبنين على الهواء: مباراة مصيرية وحسمها مبكرًا ضرورة

تابع الإعلامي أحمد موسى مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة، بالتزامن مع انطلاق برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث تفاعل مع مجريات اللقاء لحظة بلحظة وقدم عددًا من الملاحظات الفنية حول أداء الفريقين.

وخلال متابعته للمباراة، انتقد موسى أداء المعلق الرياضي، معتبرًا أنه لم يكن على مستوى الحدث وافتقر للحماس المطلوب في مواجهة وصفها بالمهمة والمصيرية، خاصة أنها تتعلق بمشوار المنتخب الوطني في بطولة قارية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأشار موسى إلى أن منتخب بنين ظهر بمستوى بدني أعلى خلال فترات من اللقاء، وهو ما شكّل ضغطًا واضحًا على لاعبي المنتخب المصري، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفراعنة من حسم المباراة خلال وقتها الأصلي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لما تحمله من توتر وضغوط كبيرة.

وتطرق موسى إلى الهدف الذي استقبله منتخب مصر، موضحًا أن هناك أخطاء في التعامل مع الكرة ساهمت في دخوله، مشيرًا إلى دور كل من الحارس محمد الشناوي واللاعب أحمد زيزو في اللقطة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مثل هذه الأخطاء يجب تلافيها في المباريات الحاسمة.

وشهدت الحلقة تفاعلًا حماسيًا عقب تسجيل منتخب مصر الهدف الثاني، حيث استقبل موسى الهدف بهتافات على الهواء تعبيرًا عن دعمه الكبير للمنتخب الوطني، في مشهد عكس حالة الترقب والاهتمام الجماهيري بالمباراة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على صعوبة المواجهة في ظل الأسلوب القوي والالتحامات البدنية من جانب لاعبي بنين، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة مشوار المنتخب بنجاح في البطولة.