مرفت الكسان: توجيهات الرئيس بتطوير الاتصالات استثمار مباشر في الاقتصاد الرقمي

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات تعكس رؤية الدولة الواضحة لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع يعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها قدرة على دعم الموازنة العامة وزيادة موارد الدولة.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، إن التوسع في خدمات الجيل الخامس، وتطوير جودة الاتصالات من خلال تقنيات حديثة مثل WiFi Calling، إلى جانب إنشاء المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول السيادية وتعظيم الاستفادة منها ماليًا وتنظيميًا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه الخطوات تدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الرقمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان سيواكب هذا التطور من خلال دعم السياسات التي تضمن الاستخدام الأمثل لموارد قطاع الاتصالات، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة، وعدالة التسعير، وتعظيم العائد للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.