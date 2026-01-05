قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مرفت الكسان: توجيهات الرئيس بتطوير الاتصالات استثمار مباشر في الاقتصاد الرقمي

النائبة مرفت الكسان
النائبة مرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات تعكس رؤية الدولة الواضحة لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع يعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها قدرة على دعم الموازنة العامة وزيادة موارد الدولة.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،  إن التوسع في خدمات الجيل الخامس، وتطوير جودة الاتصالات من خلال تقنيات حديثة مثل WiFi Calling، إلى جانب إنشاء المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول السيادية وتعظيم الاستفادة منها ماليًا وتنظيميًا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه الخطوات تدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الرقمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان سيواكب هذا التطور من خلال دعم السياسات التي تضمن الاستخدام الأمثل لموارد قطاع الاتصالات، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة، وعدالة التسعير، وتعظيم العائد للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة تطوير صناعة الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

التحرش بالاطفال

بتصرخ بليل كتير.. والدة طالبة تعرضت للتحر.ش تنهار في البكاء وتروي تفاصيل صادمة

برنامج الحكاية

عمرو أديب: مو صلاح جاي يشتغل هداف والمهم الصعود والنتيجة.. فيديو

التحرش بالأطفال

مش براءة.. محامي التلميذات المجني عليهن من سائق مدرسة يكشف مفاجأة عن القضية

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد