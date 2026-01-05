قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
عمرو عابد يعتذر عن المشاركة في مسلسل عاليا

اعتذر الفنان عمرو عابد عن مسلسل عاليا، الذي كان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وهو من تأليف أيمن سلامه وإخراج أحمد حسن وإنتاج شيروم ميديا برودكشن .
وتعد أحدث أعمال عمرو عابد هو فيلم صف تاني الذي شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 
فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف
وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد. 
تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.
وينتظر عمرو عابد طرح فيلم القصص في السينمات بعد عرضه في مهرجان البحر الاحمر بدورته الخامسة، والعمل من بطولة امير المصري، عمرو عابد، نيللي كريم، خالد مختار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من اخراج ابو بكر شوقي . 
‎ وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة  في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب ، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.
يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.
وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards  أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه
السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،
حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.
وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أن في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي  عمرو عابد  دراسة الإخراج في  ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، ترك بصمة واضحة كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011)، شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي (2013)، ليل خارجي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (2018) ولما بنتولد مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية (2019)

