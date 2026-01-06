موجز أخبار الوادي الجديد| إعلان الحصر العددى للانتخابات.. ومتابعة أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

اللجنة العامة للدائرة الثانية بالوادى الجديد تعلن الحصر العددى للانتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 عن الحصر العددى لفرز الأصوات بالدائرة الثانية بمحافظة الوادي الجديد ومقرها الداخلة وبلاط والفرافرة ، وتضم 37 لجنة فرعية وكان الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، فى جولة الإعادة على المقعد الفردى.

الحصر العددى لنتائج فرز الأصوات

وبلغ عدد أصوات الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية 111789 ناخبا، وعدد الأصوات للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34923 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 516 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 34407 صوتا، وحصل المرشح تامر عبد القادر على 20496 صوتا كما حصل المرشح مصطفى السنوسي على 13911 صوتا.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم ، أعمال الإنشاءات الجارية بمركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة بالخارجة، والذي يتم تنفيذه بتكليف رئاسي كنواةٍ للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر، يرافقه اللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

حيث وجّه باستكمال العمل بالتوازي في إنشاء منظومة الري و الطرق و توصيل الكهرباء، كما تابع الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 400 كيلووات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية خلال شهر يناير الحالي.

مساحة المشروع 250 فدان

ويقام المشروع على مساحة 250 فدانًا، تشمل 220 فدانًا للزراعة و 30 فدانًا للخدمات والمنشآت الإدارية الملحقة، والتي تشمل 7 معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ ، ضمن منظومة إنشاء متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفقًا للمعايير الدولية.

الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق بمنطقة البلد القديمة

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد البدء في أعمال رصف الطرق بمنطقة البلد القديمة والشعلة بمدينة الخارجة بطول 2.5 كم، بداية من مسجد الحصة ونادي الخارجة الرياضي ومستشفى الحميات وميدان مكتب الصحة وشارع مستشفى الصدر وصولًا إلى مدرسة المجاهدين، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات وتيسير حركة المواطنين بالأحياء القديمة بالمدن.

خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل أيضًا الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية)، واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مسطح، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات بعدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف.