قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
أخبار البلد

الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس

تحصين الكلاب
تحصين الكلاب
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرحلة الميدانية الأولى للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، وذلك بمنطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة، وذلك تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030"، في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً نوعياً في ملف التعامل مع ملف الحيوانات الضالة،

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات د علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتبني حلول علمية ومستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة في آن واحد.

وجاء اختيار منطقة عين شمس كنقطة انطلاق للحملة، باعتبارها من أكثر المناطق التي وردت منها شكاوى متعلقة بهذا الأمر، وذلك بهدف التدخل المبكر للحد من الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية، المرتبطة بها.

وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن الدولة انتقلت بهذه الحملة، من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى مرحلة "الحلول الجذرية" عبر منهجية عالمية، كما تمثل أيضا نموذجا هاما للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تُنفذ الحملة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان (المشهر برقم 1242 لسنة 2025)، بما يجسد تلاحم مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لتطبيق معايير الرفق بالحيوان الدولية.

وأكد فاروق أن هذه المرحلة هي مجرد حجر الزاوية، حيث سيتم تعميم التجربة تباعاً في كافة محافظات الجمهورية وفق جدول زمني محدد، وصولاً لهدف "مصر خالية من السعار" بحلول عام 2030.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن نجاح الفرق الميدانية، والتي تم تنسيقها من خلال الادارة العامه للرفق بالحيوان والتراخيص في الهيئة، حيث حققت في يومها الأول معدلات إنجاز ملموسة، شملت: تحصين 293 كلباً حراً ضد مرض السعار، فضلا عن نقل 25 كلباً إلى مقرات "الشلاتر" التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان لإجراء عمليات التعقيم الجراحي، تمهيداً لإعادة إطلاقها في بيئتها الأصلية لضمان التوازن البيئي ومنع دخول حيوانات غير محصنة للمنطقة.

وعلى هامش فعاليات الحملة، أطلقت الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة، حملة توعية ميدانية مكثفة لسكان المنطقة، استهدفت تصحيح المفاهيم حول طرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة، بما يضمن خلق بيئة متعايشة وآمنة.

الزراعة لتعقيم تحصين الكلاب عين شمس

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
اسماء ابراهيم
سيارات أمازون
