تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع و620 شاحنة و75 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن حركة الواردات شملت (3500) طن بضائع و(314) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16500) طن بضائع و(306) شاحنات و(14) سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين POSEIDON EXPRESS وPANLILY بينما غادرت السفينتان بريدج وAlcudia Express .

كما شهد ميناء نويبع تداول (1950) طن بضائع و(140) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا.

وشهد ميناء السويس مغادرة السفينة CECELLIA وعلى متنها (9000) طن حديد مسلح تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1075 راكبا بموانيها.