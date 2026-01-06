قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع و620 شاحنة و75 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن حركة الواردات شملت (3500) طن بضائع و(314) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16500) طن بضائع و(306) شاحنات و(14) سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين POSEIDON EXPRESS وPANLILY بينما غادرت السفينتان بريدج وAlcudia Express .

كما شهد ميناء نويبع تداول (1950) طن بضائع و(140) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا.

وشهد ميناء السويس مغادرة السفينة CECELLIA وعلى متنها (9000) طن حديد مسلح تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1075 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أرصفة مواني الهيئة ميناء نويبع ميناء سفاجا

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

