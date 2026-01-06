قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ مطروح: القوافل التعليمية تساهم في رفع التحصيل العلمي لدى الطلاب

خلال فاعليات القوافل التعليمية
خلال فاعليات القوافل التعليمية
ايمن محمود

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالقوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمطروح  بالتعاون مع عدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة، في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لتقديم خدمات تعليمية لطلاب المحافظة.

رفع مستوى التحصيل العلمي 

واكد محافظ مطروح على  دور تلك القوافل  الهام  في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، وتحسين جودة التعليم، وتخفيف  العبء عن كاهل الطلاب وأسرهم وذلك بقاعتى مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة وسط إقبال ملحوظ من الطلاب عليها  .

دعم المحافظة للقوافل

وأشار المحافظ على دعم المحافظة الدائم لفعاليات تلك القوافل التعليمية والتى  أثبتت فاعليتها خلال السنوات الماضية   فى دعم الطلاب ومساعدتهم على تحقيق نتائج متميزة، لافتًا إلى أن القوافل تتيح للطلاب محاضرات ومراجعات مجانية يقدمها نخبة من كبار المعلمين وخبراء المواد الدراسية بالمحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين توقيع برتوكولي تعاون بين  شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية لتنظيم  3 قوافل طبية لسيوة ،وبين شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة مصر الخير لتطوير 4 مدارس مجتمعية بالنجيلة وذلك بحضور المهندس خالد عبد السلام  رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والعضو المنتدب  واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام للمحافظة ، وعبد الفتاح عاطف  عن الهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية والدكتور صابر حسن  رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمد عباس   ممثلاً عن مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية ، أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح عنهم  النائب جمال الشورى  والعمدة موسى الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح  ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .

رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة مع توقيع  بروتوكولات  التعاون، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا وناجحًا لـلشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطن المطروحي في إطار دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. مؤكدا إن محافظة مطروح تولي اهتمامًا بالغًا بملفي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان. 

وأشار إلى أن البروتوكول الأول، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، يتم العمل على تطوير أربع مدارس مجتمعية بمركز النجيلة في مناطق تجمعات:

(أولاد رحومة – أولاد عيسى موسى – أولاد زعاج – أولاد مختار)، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب هذه المناطق.

أما البروتوكول الثاني، فيأتي بالتعاون مع مديرية الصحة ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، لتنفيذ ثلاث قوافل طبية شاملة لأهالي مركز ومدينة سيوة، دعمًا للخدمات الصحية، وتأكيدًا على حرص الدولة على وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى المناطق الأكثر إحتياجًا.

ووجه محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير إلى شركة بدر الدين للبترول، وإلى الهيئة العامة للبترول، على دورهما الفاعل في دعم المسؤولية المجتمعية، ومثمنا الجهود المبذولة لمؤسسة مصر الخير ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، وكل الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، الذين يضربون نموذجًا مشرفًا في العمل الوطني والتنموي.

وأكد دعم محافظة مطروح لكل مبادرة جادة تسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وتحقيق حياة كريمة لأبناء المحافظة، خاصة في المناطق النائية والأكثر إحتياجًا وفى عمق الصحراء، وذلك بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

بينما أكدت  كلمات الحضور على مدى الحرص والتعاون بين  مؤسسات المجتمع المدنى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطروح ، مع مقترح بأهمية التوسع في تنفيذ القوافل الطبية  خاصة في المناطق الأكثر إحتياجا بمدن غرب المحافظة ، والترحيب بدعم مستدام من خلال الأجهزة الطبية والمساهمة في تطوير المستشفيات خاصة العمليات وغيرها .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

