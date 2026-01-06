قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حامل .. تقرير الطب الشرعى في وفاة أم وطفليها بحريق شقة بقليوب

إبراهيم الهواري

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة وفاة أم وطفليها في نشوب حريق شقتهم بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أن الأم التى لقيت مصرعها مع طفليها كانت حاملا وقت وقوع الحادث، ليكون العدد الفعلي للضحايا "أم و3 من أبنائها".


وتباشر النيابة العامة بمركز قليوب معاينة موقع الحريق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان السبب الفني لاندلاع النيران، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل الشقة السكنية، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن، على أن يتم حسم السبب النهائي عقب ورود تقرير المعمل الجنائي.

بلاغ بالواقعة 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.


وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود وفيات.


وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على النيران، إلا أن الحريق أسفر عن مصرع السيدة وطفليها متأثرين بإصابتهما الناتجة عن الحريق.
وجاءت أسماء الضحايا بالحريق، على النحو التالي: أماني أحمد سعيد، 28 عاما، وطفلاها ريّان محمد عبد العظيم، عامان، وعبده محمد عبد العظيم، 4 أعوام، وجميعهم مقيمون بمنطقة أم بيومي، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية الطب الشرعي قليوب حريق

