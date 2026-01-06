زراعة الوادي الجديد: نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن نجاح تجربة بحثية متخصصة نفذها مركز بحوث الصحراء بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل البقولية في زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بالمنطقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي الزراعي وجهود المحافظة في التوسع بزراعة المحاصيل غير التقليدية.

تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 900 و950 كجم للفدان

وأعلنت المديرية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التجربة حققت إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كجم للفدان، مع متوسط مخلفات نباتية تُقدّر بنحو 2.5 طن للفدان، قابلة للتدوير والاستخدام في الأعلاف أو الأسمدة العضوية.

وذلك باستخدام نظم تحميل زراعي حديثة تسهم في تعظيم كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتحسين خصائص التربة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.