تفاصيل عروض الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي

تنطلق فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، الذي يعرض على مسارحه 16 عرضًا مسرحيًا مختارًا بعناية، تمثل نخبة الإنتاج المسرحي العربي المعاصر.



ويشهد المهرجان تنافس 15 عرضًا من 10 دول عربية للفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تُعد من أبرز الجوائز العربية في مجال المسرح.



ومن المقرر أن يلقي الدكتور سامح مهران رسالة اليوم العربي للمسرح يوم 10 يناير الجاري، في حدث يعكس أهمية المسرح كأداة ثقافية وفنية رائدة في العالم العربي.

ويشتمل برنامج المهرجان على ندوة فكرية تحت عنوان:

"نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي"، يشارك فيها أكثر من 20 باحثًا متخصصًا، ويُقدَّم خلالها مجموعة من الأبحاث المحكمة التي تعكس التطورات الفكرية والنقدية في الساحة المسرحية العربية.



ويحرص المهرجان أيضًا على الجانب الثقافي والمعرفي، حيث يقام معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، ويصدر في إطار المهرجان 12 كتابًا جديدًا حول المسرح المصري، لتكون مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالمسرح.



كما تشمل فعاليات الدورة 6 ورش تدريبية تُقام في ثلاث محافظات مصرية هي: أسوان، الإسكندرية، والإسماعيلية، بهدف تطوير مهارات المسرحيين الشباب ونقل الخبرات العملية في مجالات الإخراج، الأداء، والإنتاج المسرحي.