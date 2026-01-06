قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
فن وثقافة

تفاصيل عروض الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي

قسم الفن

تنطلق فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، الذي يعرض على مسارحه 16 عرضًا مسرحيًا مختارًا بعناية، تمثل نخبة الإنتاج المسرحي العربي المعاصر. 

ويشهد المهرجان تنافس 15 عرضًا من 10 دول عربية للفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تُعد من أبرز الجوائز العربية في مجال المسرح.
 

ومن المقرر أن يلقي الدكتور سامح مهران رسالة اليوم العربي للمسرح يوم 10 يناير الجاري، في حدث يعكس أهمية المسرح كأداة ثقافية وفنية رائدة في العالم العربي.

ويشتمل برنامج المهرجان على ندوة فكرية تحت عنوان:
"نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي"، يشارك فيها أكثر من 20 باحثًا متخصصًا، ويُقدَّم خلالها مجموعة من الأبحاث المحكمة التي تعكس التطورات الفكرية والنقدية في الساحة المسرحية العربية.
 

ويحرص المهرجان أيضًا على الجانب الثقافي والمعرفي، حيث يقام معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، ويصدر في إطار المهرجان 12 كتابًا جديدًا حول المسرح المصري، لتكون مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالمسرح.
 

كما تشمل فعاليات الدورة 6 ورش تدريبية تُقام في ثلاث محافظات مصرية هي: أسوان، الإسكندرية، والإسماعيلية، بهدف تطوير مهارات المسرحيين الشباب ونقل الخبرات العملية في مجالات الإخراج، الأداء، والإنتاج المسرحي.

تفاصيل عروض الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

