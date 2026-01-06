إصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي بمحطة مساكن المغربي بعزبة البرج

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود شركة مياة الشرب و الصرف الصحي في التعامل مع كسر مفاجئ بخط طرد رفع الصرف الصحي الخاص بالمحطة رقم (1) مساكن المغربي، بنطاق مدينة عزبة البرج، وذلك بمنطقة الطابية وتحديدًا بجوار الطريق الأسفلت من جهة أعمدة الإنارة العمومية.

وفي هذا الإطار، قامت شركة مياه الشرب بتوفير المواسير البديلة اللازمة، والبدء باستبدال المواسير التالفة، لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بكفاءة. وتجري المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الإصلاح تحت الإشراف المباشر لمدير المحطة ومسؤولي شبكات الصرف الصحي بعزبة البرج، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والحفاظ على سلامة المواطنين