أخبار الوادي الجديد | نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة | ونقلة نوعية بالثروة الحيوانية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

زراعة الوادي الجديد: نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن نجاح تجربة بحثية متخصصة نفذها مركز بحوث الصحراء بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل البقولية في زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بالمنطقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي الزراعي وجهود المحافظة في التوسع بزراعة المحاصيل غير التقليدية.

تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 900 و950 كجم للفدان

وأعلنت المديرية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التجربة حققت إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كجم للفدان، مع متوسط مخلفات نباتية تُقدّر بنحو 2.5 طن للفدان، قابلة للتدوير والاستخدام في الأعلاف أو الأسمدة العضوية، وذلك باستخدام نظم تحميل زراعي حديثة تسهم في تعظيم كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتحسين خصائص التربة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.

"طب بيطرى" الوادي الجديد: نجاح عملية تلقيح اصطناعي ببلاط لتعزز تنمية الثروة الحيوانية

تواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي،في إطار جهود المحافظة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين الصفات الوراثية للحيوانات.

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الزادي الجديد، والدكتور عصام محمد الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري

وفي هذا السياق، تم تسجيل نتاج أنثى من سلالة «السيمنتال» بعمر شهرين، كأحد النتائج الإيجابية لبرامج التلقيح الاصطناعي ، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتحسين السلالات المحلية وزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

أجرى عملية التلقيح الاصطناعي الدكتور سيد محمود سيد، طبيب الوحدة البيطرية بمركز بلاط، تحت إشراف الدكتور رمضان متولي مدير الإدارة، وبناءً على تعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

في سياق متصل، وبناءً على توجيهات الدكتور عصام محمد كومي، وتحت إشراف الدكتور صبحي عبد المختار مدير الإدارة البيطرية بالداخلة، تم اليوم، تنفيذ جولة مرور ومتابعة على الوحدة البيطرية بقرية الهنداو، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمربين.

وجرت المتابعة من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور صبحي عبد المختار، وعضوية كل من الدكتورة منى أحمد عبدالسلام رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتورة آمال حسن رئيس قسم الأمراض المشتركة، وبحضور طبيب الوحدة الدكتور حسن محمد رأفت، وتم تفقد الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار رفع كفاءة الوحدات البيطرية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للحيوان، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وخدمة المربين بمحافظة الوادي الجديد.

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد المجمع الحرفى بمدينة الخارجة استعدادًا لافتتاحه

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والذي يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

خط إنتاج لشكائر زماط النخيل

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل بإجمالي 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لاستيعاب حتى 50 ماكينة ووحدة إنتاجية، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع؛ لتنفيذ مشروع متكامل يخدم احتياجات السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.