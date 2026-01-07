قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر يفسّر تصريحات محمد صلاح الجدلية | فيديو
محافظات

أخبار الوادي الجديد | نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة | ونقلة نوعية بالثروة الحيوانية

فول الصويا
فول الصويا
منصور ايوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

زراعة الوادي الجديد: نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن نجاح تجربة بحثية متخصصة نفذها مركز بحوث الصحراء بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل البقولية في زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بالمنطقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي الزراعي وجهود المحافظة في التوسع بزراعة المحاصيل غير التقليدية.

تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 900 و950 كجم للفدان

وأعلنت المديرية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التجربة حققت إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كجم للفدان، مع متوسط مخلفات نباتية تُقدّر بنحو 2.5 طن للفدان، قابلة للتدوير والاستخدام في الأعلاف أو الأسمدة العضوية، وذلك باستخدام نظم تحميل زراعي حديثة تسهم في تعظيم كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتحسين خصائص التربة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.

"طب بيطرى" الوادي الجديد: نجاح عملية تلقيح اصطناعي ببلاط لتعزز تنمية الثروة الحيوانية

تواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي،في إطار جهود المحافظة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين الصفات الوراثية للحيوانات.

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الزادي الجديد، والدكتور عصام محمد الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري
وفي هذا السياق، تم تسجيل نتاج أنثى من سلالة «السيمنتال» بعمر شهرين، كأحد النتائج الإيجابية لبرامج التلقيح الاصطناعي ، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتحسين السلالات المحلية وزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

أجرى عملية التلقيح الاصطناعي الدكتور سيد محمود سيد، طبيب الوحدة البيطرية بمركز بلاط، تحت إشراف الدكتور رمضان متولي مدير الإدارة، وبناءً على تعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

في سياق متصل، وبناءً على توجيهات الدكتور عصام محمد كومي، وتحت إشراف الدكتور صبحي عبد المختار مدير الإدارة البيطرية بالداخلة، تم اليوم، تنفيذ جولة مرور ومتابعة على الوحدة البيطرية بقرية الهنداو، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمربين.

وجرت المتابعة من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور صبحي عبد المختار، وعضوية كل من الدكتورة منى أحمد عبدالسلام رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتورة آمال حسن رئيس قسم الأمراض المشتركة، وبحضور طبيب الوحدة الدكتور حسن محمد رأفت، وتم تفقد الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار رفع كفاءة الوحدات البيطرية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للحيوان، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وخدمة المربين بمحافظة الوادي الجديد.

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد المجمع الحرفى بمدينة الخارجة استعدادًا لافتتاحه

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والذي يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

خط إنتاج لشكائر زماط النخيل

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل بإجمالي 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لاستيعاب حتى 50 ماكينة ووحدة إنتاجية، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع؛ لتنفيذ مشروع متكامل يخدم احتياجات السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

جانب من الحادث

شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

مصطفى محمد

غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. كواليس معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي

سيارات

33.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 6 يناير لبضائع راكدة بجمارك بورسعيد ودمياط

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

