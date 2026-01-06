قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح والأجهزة الأمنية والتنفيذية تقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

محافظ مطروح خلال قداس عيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح خلال قداس عيد الميلاد المجيد
ايمن محمود

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم  الثلاثاء التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء  حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية ، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد  والمستشار يحيى الحوفى رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة  وذلك  بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح. 

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق الانبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية  وعدد من قساوسة كنائس مطروح وأبناء مطروح من الأقباط 

تقدم محافظ مطروح   بالتهاني  إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية . والانبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية مع أول مشاركة واحتفال  بمطروح وكذلك التهنئة  لجميع الاخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

واعرب محافظ مطروح عن  تمنياته بعام ميلادي جديد سعيد على الشعب المصرى العظيم و الذي يؤكد تكاتفه وتلاحمه ، وتآلفه في نسيج وطنى واحد على مر التاريخ وسيظل بوعى أبنائه على قلب رجل واحد لإستكمال مسيرة وبناء الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة المحن والتحديات

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير بالأمن والأمان والازدهار .. و أن يحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بينما وجه الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية الشكر والتهنئة  لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا أن يعم السلام والرخاء  على مصرنا الغالية .

كذلك الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المرافقة ولكل أهالي مطروح متمنياً عام جديد سعيد لمصرنا العزيزه مع احتفالنا بمولد السيد المسيح ،وما حباه الله من محبة ونشر للسلام.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة السبت

رايو فاليكانو

كأس ملك إسبانيا .. رايو فاليكانو يقلب الطاولة على غرناطة ويفوز 3-1

شريف عبد المنعم

شريف عبد المنعم: إصابتي في حادثة 82 كانت سبب توجهي للتمثيل

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد