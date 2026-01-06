محافظ مطروح والأجهزة الأمنية والتنفيذية تقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الثلاثاء التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية ، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمستشار يحيى الحوفى رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق الانبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية وعدد من قساوسة كنائس مطروح وأبناء مطروح من الأقباط

تقدم محافظ مطروح بالتهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية . والانبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية مع أول مشاركة واحتفال بمطروح وكذلك التهنئة لجميع الاخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

واعرب محافظ مطروح عن تمنياته بعام ميلادي جديد سعيد على الشعب المصرى العظيم و الذي يؤكد تكاتفه وتلاحمه ، وتآلفه في نسيج وطنى واحد على مر التاريخ وسيظل بوعى أبنائه على قلب رجل واحد لإستكمال مسيرة وبناء الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة المحن والتحديات

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير بالأمن والأمان والازدهار .. و أن يحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بينما وجه الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية الشكر والتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا أن يعم السلام والرخاء على مصرنا الغالية .

كذلك الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المرافقة ولكل أهالي مطروح متمنياً عام جديد سعيد لمصرنا العزيزه مع احتفالنا بمولد السيد المسيح ،وما حباه الله من محبة ونشر للسلام.