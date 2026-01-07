تعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب الثلوج

أفادت وكالة Belga بتعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب تساقط الثلوج على خطوط السكك الحديدية في هولندا.

وكانت السلطات الفرنسية أصدرت قرارا بإغلاق حركة الشاحنات مؤقتا على الحدود مع بلجيكا حتى مساء الأربعاء بسبب الثلج والجليد بحسب ماذكرت صحيفة Soir.

وكانت وزارة النقل الفرنسي أعلنت في وقت سابق إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في مطار شارل ديجول بباريس صباح الأربعاء بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس.

كما تم إلغاء 40 رحلة أخرى في مطار أورلي.

وكان من المتوقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل الفرنسيسكك فيليب تابارو لتلفزيون سي نيوز إنه "يأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم".