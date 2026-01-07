قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
أخبار العالم

تعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب الثلوج

قطارات بلجيكا
قطارات بلجيكا
محمود نوفل

أفادت وكالة Belga بتعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب تساقط الثلوج على خطوط السكك الحديدية في هولندا.

وكانت السلطات الفرنسية أصدرت قرارا بإغلاق حركة الشاحنات مؤقتا على الحدود مع بلجيكا حتى مساء الأربعاء بسبب الثلج والجليد بحسب ماذكرت صحيفة Soir.

وكانت وزارة النقل الفرنسي أعلنت في وقت سابق  إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في مطار شارل ديجول بباريس صباح الأربعاء بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس.

كما تم إلغاء 40 رحلة أخرى في مطار أورلي.

وكان من المتوقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل الفرنسيسكك فيليب تابارو لتلفزيون سي نيوز إنه "يأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم".

